تشَظّي البيت الشيعي: غيابُ “سُلَيماني” كشفَ “الفوضى المَستورَة”

2020/03/05 | 23:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل نت فشَلٌ وتشَظّي، وأكثر من ذلك هو الذي يعيشه (البيت السياسي الشيعي)، الذي لطالَما كانَ – رغم انقساماته – يجتمع في الأخير، بخاصّة في مسألة اختيار رئيس

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