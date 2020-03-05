وفاة معاون وزير الخارجية الإيراني الاسبق بعد إصابته بفيروس كورونا

2020/03/05 | 23:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مواقع إيرانية، مساء اليوم الخميس، وفاة مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام بعد إصابته بفيروس كورونا. ويعد حسين شيخ الإسلام الذي ولد في أصفهان 1952، سياسيا بارزا، حيث كان عضوا في البرلمان الإسلامي السابع في […]

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