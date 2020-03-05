2020/03/05 | 23:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يقرر حظر “التصافح بالأيدي” بين اللاعبين وحكام المباريات خوفاً من انتشار فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يقرر حظر “التصافح بالأيدي” بين اللاعبين وحكام المباريات خوفاً من انتشار فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).