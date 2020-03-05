هذا ابرز ما شهده العراق الخميس 5-3-2020

2020/03/05 | 23:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد شهد العراق اليوم الخميس ، تطورات سياسية مختلفة، وأحداثًا أمنية متفاوتة، نلخص لكم أبرزها:سياسي: قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن “حالة الاستعصاء السياسي في سياق تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، تستمر بعد فشل محمد توفيق علاوي في المرور في البرلمان، ما يعطي تصورات حول حجم الخلافات الدائرة بين القوى السياسية، وصعوبة التوافق حول خيارات مستقبلية لتشكيل الحكومة المقبلة”.اقتصاد: وصف الخبير الاقتصاي عبد الرحمن المشهداني دعوة البنك المركزي العراقي إلى وقف التعامل النقدي لعدم انتشار فيروس كورونا بإنها غير قابلة التطبيق في الوقت الحالي، بسبب عدم امتلاك العراق ادوات الدفع الالكترونيسياسي: أعلنت السفارة التركية في العراق السماح للعراقيين من أصحاب الإقامات في تركيا من دخول الأراضي التركية جوا مع احتفاظ السلطات التركية بحق إجراء الحجر الصحي لمدة 14 يوما على الأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونامحلي: أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مبينة أنها سجلت حالتين في محافظة التأميم والثالثة في محافظة واسطمحلي: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تؤكد عدم صدور قرار لغاية الآن بشأن تمديد تعطيل الجامعات من عدمه، وتشير إلى أن تعطيل الدوام في الجامعات مرهون بقرار من خلية الأزمة الحكوميةسياسي: المتظاهرون يستعيدون السيطرة على ساحة الخلاني وسط بغداد بعد أيام من المواجهة مع القوات الأمنية أسفرت عن مقتل متظاهرين وإصابة العشراتمحلي: البنك المركزي العراقي يدعو الى التوقف عن التعامل النقدي، حفاظا على الصحة العامة وتجنباً لانتقال فيروس كورونا المستجدسياسي: أكد تقرير لمنتدى “جاست سيكورتي” البحثي الأمريكي المختص بقضايا الأمن القومي ومقره نيويورك وجود خلافات كبيرة داخل هيئة الحشد الشعبي، داعيا الادارة الأمريكية إلى اتخاذ مجموعة خطوات من أجل إنهاء النفوذ الإيراني المتزايد في العراق، من بينها ضمان تعيين شخصية رسمية غير موالية لطهران لخلافة أبو مهدي المهندسسياسي: علق عضو مجلس النواب “جمال فاخر” اليوم الخميس، على مقترح تشكيل حكومة عراقية “مهجنة” من رئيس وزراء مستقل ووزراء حزبيين، فيما أوضح موقف تحالفه من المرشح المقبل لذي سيقدمه رئيس الجمهورية.أمني: علقت مفوضية حقوق الإنسان العراقية اليوم الخميس، على إشراك القوات الأمنية في التعامل مع المرضى أو ذويهم.أمني: اتخذت وزارة الصحة في كردستان العراق جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وتوفير جميع المستلزمات الضرورية للكوادر الصحية التي لديها اتصال مباشر مع المرضى.سياسي: أكد عضو مجلس النواب السابق “حسن العلوي”، اليوم الخميس، أنه بدون التوافق الإيراني- الأمريكي لن يتم اختيار رئيس وزراء عراقي جديد للحكومة المقبلة.اقتصاد: استبعَدت اللجنة المالية النيابية أن يتم التصويت على موازنة هذا العام 2020 لضيق الوقت المتبقي، بينما بينت سعيها لتقليل فوائد القروض الخاصة بالمصارف كونها تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي للبلد.أمني: كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكم غيابي بالسجن بحق مديرة مصرف حكومي – فرع الرمادي، سابقاً؛ لقيامها باختلاس مبالغ مالية.أمني: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في شهادة أحد الناشطين في مدينة الناصرية أن ناشطاً روى في شهادته أنه وطوال فترة احتجازه، كان يتعرض للضرب ويُنقل من غرفة لأخرى داخل مقر مكافحة الإرهاب في الناصرية”.سياسي: قال عضو مجلس النواب “أحمد الجبوري” في تغريدة أنه “بعد الفشل مرتين لرئيس وزراء يأتي من خارج الكتل بحُجة بدعة الاستقلالية”.سياسي: كشفت عضو مجلس النواب “عالية نصيف” اليوم، الخميس، أن حكومة تصريف الأعمال أعادت استحداث درجة المفتش العام، فيما حملت الحكومة ذلك لجعل المفتشين السابقين يستمرون في استلام رواتبهم.سياسي: قال عضو مجلس النواب “سعد المطلبي” اليوم الخميس، أن “هنالك اتفاق عملت عليه القوى السياسية “الشيعية” على مواصفات رئيس الوزراء الجديد، مبينا أنها “إلى الآن لم تتوصل إلى شخصية محددة يمكن إعلامنا لتولي منصب رئاسة الحكومة”.محلي: أصدرت وزارة التربية العراقية اليوم الخميس، توضيحاً بشأن إمكانية الدوام الرسمي في المدارس، تزامنا مع تمديد العطلة الربيعية التي أقرتها خلية الأزمة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.محلي: أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الخميس، تسجيل 35 حالة إصابة بفيروس كورونا في العراق حتى الآن، اثنتان منهم فارقتا الحياة، فيما أوضحت أن خطر الفيروس يكون أشد على فئات معينة.سياسي: قال عضو مجلس النواب “يحيى المحمدي” اليوم الخميس، أن “جميع الإجراءات المتبعة في تكليف المرشح لمنصب رئيس الوزراء تسير وفقا للدستور”، مشيرا أنه “في حال فشل المكلف فيتم تكليف شخص آخر خلال مدة 15 يوما”.أمني: أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى اليوم الخميس، أنها تأكدت من إصابة حالتين بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.أمني: أعلنت دائرة صحة كركوك اليوم الخميس عن تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة كركوك مركز محافظة التأميم، حيث ارتفع عدد المصابين في المحافظة إلى خمسة حالات.أمني: صرح المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق “مايلز كاغينز”، إن التنظيم الدولة “داعش” مازال يشكل تهديداً، لافتا إلى أن التحالف الدولي سيبقى في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ابرز ما شهده العراق الخميس 5-3-2020) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ابرز ما شهده العراق الخميس 5-3-2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).