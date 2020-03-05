عالِم في جامعة هارفارد: 40 لـ 70% من سكان العالم عُرضة للإصابة بـ “كورونا”

2020/03/05 | 23:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عالم الأوبئة بجامعة “هارفارد”، مارك ليبسيتش، لصحيفة “وول ستريت جورنال” إنه “من الممكن أن يصبح كورونا وباءً عالمياً، باحتمال إصابة 40 إلى 70 في المائة من سكان العالم به

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