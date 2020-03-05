موسكو تختبر نمورها المدرعة “Tiger-M”

2020/03/05 | 23:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت فرق تابعة للجيش الروسي مؤخرا تدريبات اختبرت فيها قدرات عربات Tiger-M المدرعة التي أدخلت عليها تعديلات خاصة لزيادة قدراتها على حماية الطواقم والجنود.وخلال الاختبارات قامت وحدات تابعة للقوات الخاصة الروسية بالتدرب على قيادة تلك العربات في مناطق شديدة الوعورة مكسوة بالثلوج، وتمرن العسكريون على استخدام المعدات والإلكترونيات الجديدة التي حصلت عليها هذه المركبات.[…]

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