الحكيم ونظيره الإيطالي يبحثان سبل الوقاية من فيروس “كورونا”

2020/03/05 | 23:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والتعاون الثنائي بمختلف المجالات.وذكر بيان لوزارة الخارجية حصلت عليه “العهد نيوز”، أن “وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم ،أجرى اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وبحثا العلاقات الثنائية بين بغداد وروما، وكذلك مستجدات الأوضاع بالمنطقة […]

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