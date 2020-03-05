بالوثيقة.. محافظ واسط يوجه بإغلاق منفذ زرباطية

2020/03/05 | 23:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، بإغلاق منفذ زرباطية الحدودي .

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