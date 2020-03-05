غلق المقاهي في سوق الشيوخ احترازا من كورونا

2020/03/05 | 23:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت ادارة قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، عن غلق كافة المقاهي احترازا من فيروس كورونا .وقال قائممقام القضاء حسين فرج الحسناوي في تصريح صحفي تابعته ( المستقلة ) ان ” اللجنة المكلفة باشرت بغلق كافة المقاهي في القضاء في اطار الاجراءات الاحترازية التي وجهت بها وزارة الصحة وخلية الازمة “.[…]

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