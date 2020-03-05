محمود عباس يعلن حالة الطوارئ في فلسطين بعد اكتشاف إصابات بكورونا

2020/03/05 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء في المرسوم الرئاسي: "استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولا سيما أحكام الباب السابع منه وبناء على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

1 - إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس الكورونا ومنع تفشيه.

2 - تتولى جهات الاختصاص اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

3 - تكون حالة الطوارئ هذه لمدة 30 يوما.

4 - يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

من جهته، أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قرارا بإغلاق المدارس والجامعات والمعاهد.

وأضاف اشتية أنه على الموظفين الحكوميين أن يكونوا على رأس عملهم لحين صدور أي تعليمات بهذا الشأن.

وصرح بأن يكون جميع الأطباء على رأس عملهم للقيام بواجبهم تجاه المرضى ورعايتهم، والعمل على منع تفشي فيروس كورونا.

وأشار محمد اشتية إلى أن الحركة بين المحافظات ستكون للضرورة القصوى، وخاصة في بيت لحم، مبينا أن السلطات تدرس غلق المعابر والجسور عند الحاجة.

كما منع رئيس الوزراء الفلسطيني كل مظاهر للتجمهر والتجمع، بالإضافة إلى إلغاء كامل حجوزات السياح.

بغداد اليوم - متابعة

صادق الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون ينص على تخصيص 8.3 مليار دولار للجهود الرامية إلى وقف انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وصوت 96 سيناتورا في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس، لصال

بغداد اليوم- بغداد

اعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على توصله الى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على وقف لاطلاق النار شمال سوريا.

وذكر بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اردوغان في العاصمة الروسية موسكو، انه "تم الاتف

بغداد اليوم-متابعة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس (05 اذار 2020)، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، إن روسيا لم تكن تعلم بوجود الجنود الأتراك في إدلب ونأمل ألا تتضرر علاقاتنا.

وذكر بوتين اثناء لقائه اردوغان في العاصمة الروسية موسكو

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