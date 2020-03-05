الكونغرس الأمريكي يوافق على تخصيص 8.3 مليار دولار لمكافحة كورونا

2020/03/05 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

صادق الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون ينص على تخصيص 8.3 مليار دولار للجهود الرام...





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