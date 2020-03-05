القاء القبض على عصابة تتاجر بالاثار في نينوى

2020/03/05 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ نينوى

اعلنت مديرية استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى، الخميس، القبض على عصابة تتاجر بالاثار في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص متهمين ببيع القطع الاثرية في نينوى".وبينت انه "تم القبض عليهم بالجرم المشهود وهم بحوزتهم قطع اثرية"، لافتة الى انه "تم تدوين اقوال المتهمين واحالتهم للجهات المختصة".

بغداد اليوم - بغداد

اظهرت صورا حصلت عليها (بغداد اليوم)، ما احدثه القصف الصاروخي في بغداد مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر امني، إن "صواريخ سقطت على العاصمة بغداد، مساء اليوم، في منطقة المنصور شارع البيجية قرب مقر الشرطة الاتحادية، وفي ال

بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باستهداف المنطقة الخضراء، وسط بغداد، بصواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم استهداف المنطقة الخضراء حيث السفارة الامريكية ومباني للعديد من المؤسسات الحكومية ا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، تعرض منتسبيها الى اعتداءات من مجموعة من مثيري الشغب؟

وقال البيان الصادر عن القيادة وتلقته (بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية تعرضت للاعتداء من قبل مجموعة من مثيري الشغب في مدخل جسر

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