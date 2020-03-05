2020/03/05 | 23:56 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى 423 حالة، وارتفاع حصيلة الوفيات لـ 7 حالات.
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت، في وقت سابق من اليوم، وفاة حالتين أخريين على صلة بانتشار فيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالمرض الجديد إلى 6 حالات وفاة.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 7 أشخاص بسبب كورونا في فرنسا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت، في وقت سابق من اليوم، وفاة حالتين أخريين على صلة بانتشار فيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالمرض الجديد إلى 6 حالات وفاة.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 7 أشخاص بسبب كورونا في فرنسا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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