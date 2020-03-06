2020/03/06 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اضطر شخصان إلى مراجعة مديرية شرطة أربيل يوم الخميس لشرح إنهما صورا فيديو لغرض الترفيه ولم يتوقعا أن يثير الرعب بين سكان عاصمة إقليم كوردستان.

ويظهر في المقطع المصور أحد الشخصين وهو يشكو من إصابته بفيروس كورونا بينما يقوم الآخر بتصويره، وهو ما أشاع الخوف بين سكان أربيل من أن الفيروس قد وصل إلى المدينة.

وأبلغ الشخصان شرطة أربيل بأنهما قاما بتصوير المقطع للترفيه والمزاح فقط، لكن أناساً استغلوه على نحو سلبي على مواقع التواصل الاجتماعي للإيحاء بانتشار الفيروس في أربيل وأن السلطات لا تكشف الحقائق.

وطلب صاحبا المقطع المصور الاعتذار من أهالي اربيل ، مؤكدين أنهما لا يعانيان من أي عارض صحي ولا هدف لهما من تسجيل المقطع سوى المزاح.

ويأتي هذا بعيد انتشار المقطع المصور في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وقيام مديرية صحة اربيل بنفي صحة انتشار الفيروس.

وطمأنت المديرية العامة لصحة اربيل انه في حالة تسجيل اية حالة فانها ستقوم بابلاغ الرأي العام عن حقيقتها.

م م ص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل.. فيديو ترفيهي عن كورونا يعود بالمتاعب على أصحابه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل.. فيديو ترفيهي عن كورونا يعود بالمتاعب على أصحابه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).