محمود الصباغ - حافة الوجود, حافة الموت: عبد يغوث بن صلاءة مثالاً

2020/03/06 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ "...وليس في الأرض أعجب من طَرَفَةَ بنِ العبد وعبد يغوث(1)؛ وذلك أنَّا إذا قِسنا جودةَ أشعارهما في وقت إحاطة الموت بهما لم تكن دون سائر أشعارهما في حال الأمن والرفاهية" .الجاحظ - البيان و التبيين ج 2 , ص 268.أَحَقًّا - عِبَـادَ اللهِ - أَنْ لَسْـتُ سامِعـاً .......نَشِيدَ الرُّعَـاءِ المُعْزِبيـنَ المَتَاليَـا(2)أي شكوى استنكارية هذه؟ أي بوحُ خوفٍ استفهاميّ هذا؟ حين يدرك عبد يغوث أنه لن ......

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