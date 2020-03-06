2020/03/06 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_الماوي في ذكرى رحيل الرفيق القائد و المعلم ستالين عاشت الماركسية اللينينية الماوية ضد التحريفية والتروتسكية و الدوغمائية الخوجيةإن اكبر عبقرية في العصر الحاضر ، أعظم مرشد للحركة الشيوعية الأممية ، ‏رفيق النضال للينين الخالد ، الرفيق جوزيف فيساريونوفيتش ستالين ، قد قال وداعا ‏والى الأبد.‏إن مساهمة الرفيق ستالين في عصرنا ، سواء على الصعيد النظري أم على صعيد ‏الممارسة ، لا تقدر.فقد كان ......

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