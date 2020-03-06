2020/03/06 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حازم_كويي إنغار سولتي*دخلت الرأسمالية أعمق أزمة لها منذ أثني عشر عاما بعد أزمة الثلاثينات من القرن الماضي ،وهي ليست مجرد أزمة أقتصادية ،بل أزمة عضوية كبيرة على عدة مستويات مجتمعية و سياسية وديمقراطية تنعكس فيها ايضا أزمة إيكولوجية ومناخية ،اي انها أزمة النظام العالمي.الازمات الكبيرة التي حصلت في القرن العشرين أدت الى نشوء قوى يمينية وحربين عالميتين ،وكذلك ثورات أشتراكية ،تعلم فيها حكام الدول الر......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حازم كويي - سيناريوهات مستقبلنا بين الكارثة والامل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حازم كويي - سيناريوهات مستقبلنا بين الكارثة والامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).