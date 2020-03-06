2020/03/06 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني: سقوط صاروخ نوع كاتيوشا انطلاقا من حي الأمانة شرقي العاصمة باتجاه منطقة المنصور بالقرب من قيادة قوات حفظ القانون) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني: سقوط صاروخ نوع كاتيوشا انطلاقا من حي الأمانة شرقي العاصمة باتجاه منطقة المنصور بالقرب من قيادة قوات حفظ القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).