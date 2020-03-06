الاعلام الامني يعلن تفاصيل عملية القصف في بغداد

2020/03/06 | 00:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت خلية الاعلام الامني انها تمكنت من احباط اطلاق 4 صواريخ في العاصمة بغداد.وذكر بيان للخلية، ان صاروخاً نوع كاتيوشا انطلق من حي الأمانة شرقي العاصمة باتجاه منطقة المنصور بالقرب من قيادة قوات حفظ القانون، دون خسائر تذكر.واضاف، "كما استطاعت القوات الامنية ابطال أربعة صواريخ أخرى كانت مجهزة للانطلاق.وكان مصدر أمني افاد باستهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد ومنطقة المنصور غربي العاصمة بثلاثة صواريخ كاتيوشا يوم الخميس دون أن تخلف خسائر.ومنذ أشهر، تتعرض السفارة الأمريكية وقواعد عسكرية تستضيف جنوداً أمريكيين لهجمات صاروخية قتل في أحدها مقاول مدني أمريكي في كركوك.وزادت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي.وتتهم الولايات المتحدة فصائل مقربة من إيران وعلى رأسها كتائب "حزب الله" العراقي بالوقوف وراء تلك الهجمات.

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