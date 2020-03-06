خلية الاعلام الامني تعلن احباط اطلاق اربعة صواريخ في بغداد 'صور'

2020/03/06 | 00:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن احباط اطلاق اربعة صواريخ في بغداد.

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