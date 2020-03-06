الاعلام الامني: سقوط صاروخ كاتيوشا غربي بغداد

2020/03/06 | 00:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، سقوط صاروخ نوع "كاتيوشا" غربي بغداد.

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