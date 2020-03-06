جامعة تكريت تقرر تعطيل الدوام لاسبوع أخر

2020/03/06 | 00:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت جامعة تكريت، تعطيل الدوام الرسمي لاسبوع اخر.

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