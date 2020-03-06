2020/03/06 | 00:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداداعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا في منطقة المنصور.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط مساء اليوم في منطقة المنصور، بالقرب من قيادة حفظ الامن، بعد انطلاقه من منطقة حي الامانة شرقي العاصمة، دون وقوع اي خسائر تذكر". واضافت ان "القوات الامنية استطاعت ابطال أربعة صواريخ أخرى كانت مجهزة للانطلاق".

بغداد اليوم _ نينوى

اعلنت مديرية استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى، الخميس، القبض على عصابة تتاجر بالاثار في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى، تمكنت من القاء القبض على عصابة

بغداد اليوم - بغداد

اظهرت صورا حصلت عليها (بغداد اليوم)، ما احدثه القصف الصاروخي في بغداد مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر امني، إن "صواريخ سقطت على العاصمة بغداد، مساء اليوم، في منطقة المنصور شارع البيجية قرب مقر الشرطة الاتحادية، وفي ال

بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باستهداف المنطقة الخضراء، وسط بغداد، بصواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم استهداف المنطقة الخضراء حيث السفارة الامريكية ومباني للعديد من المؤسسات الحكومية ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط صاروخ في المنصور ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط صاروخ في المنصور ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).