الإمارات تسجل إصابة جديدة بكورونا لمواطن في الـ17 من عمره

2020/03/06 | 00:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الخميس، عن رصدها إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (كوفيد 19)، تعود لطالب إماراتي في السابعة عشرة من عمره ولا يشكو من أي أعراض، مشيرة إلى أنه يتلقى حاليًا الرعاية الصحية اللازمة وأن حالته الصحية العامة مستقرة.وقد سارعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، بالتنسيق مع الجهات الصحية الرسمية والمؤسسات التعليمية باتخاذ الإجراءات الاحترازية الفورية كافة بما في ذلك عزل المصاب، فضلًا عن تعليق الدراسة في المدرسة اعتبارًا من لحظة رصد الحالة، في حين انطلقت الكوادر المختصة إلى المبنى المدرسي للقيام بعمليات التعقيم اللازمة لجميع المرافق المدرسية وما حولها.

من ناحية أخرى، تجري الوزارة حاليًا الفحوصات والإجراءات اللازمة لجميع المخالطين للحالة لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع من حولهم، وذلك وفق خطط الاستعداد المعتمدة.

وأكدت الوزارة مواصلة الجهود الرامية إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة لضمان صحة وسلامة طلبة المدارس في مختلف المراحل العمرية وباقي أفراد المجتمع من حولهم، مشيرة إلى أن التنسيق مستمر بين جميع الجهات المعنية للوقوف على آخر التطورات واتخاذ الخطوات الاحترازية اللازمة.

وأهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الرسمية بالجمهور ضرورة استقاء المعلومات حول فيروس كورونا من مصادرها الموثوقة وعدم الالتفات إلى الشائعات المغلوطة الواردة من مصادر غير معتمدة.

بغداد اليوم - متابعة

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء في المرسوم الرئاسي: "استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية وللقانون الأساسي المعد

بغداد اليوم - متابعة

صادق الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون ينص على تخصيص 8.3 مليار دولار للجهود الرامية إلى وقف انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وصوت 96 سيناتورا في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس، لصال

بغداد اليوم- بغداد

اعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على توصله الى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على وقف لاطلاق النار شمال سوريا.

وذكر بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اردوغان في العاصمة الروسية موسكو، انه "تم الاتف

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