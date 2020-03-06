كورونا يدفع البريميرليغ لاتخاذ قرار غير مسبوق

2020/03/06 | 00:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ " حظر "التصافح بالأيدي" بين اللاعبين وحكام المباريات في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت الرابطة في بيان على موقعها الإلكتروني:"لن يسمح بالمصافحة في الدوري الانجليزي الممتاز بين اللاعبين وحكام المباريات اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع حتى إشعار آخر بناءً على المشورة الطبية".

وينتشر فيروس كورونا عن طريق رذاذ الأنف والفم ويمكن أن ينتقل إلى اليدين ويمرر عبر المصافحة.

وستظل الأندية ومسؤولو المباريات يؤدون بروتوكول الدخول للملعب قبل كل مباراة.

لكن عند الدخول إلى ميدان اللعب، سيصطف الفريقان رفقة موسيقى الدوري الانجليزي، ثم يبدأون في المشي عكس بعضهما دون مصافحة.

ويثير القرار بعض الاستغراب كون اللاعبين سيلتحمون خلال التنافس على الكرة داخل الملعب، وهو أمر قد يؤدي إلى انتشار العدوى وفق نفس المنطق.

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