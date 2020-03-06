آلان وودز - البلشفية طريق الثورة: الفصل السادس: سنة الثورة – تمرد كورنيلوف

2020/03/06 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز بدأ البلاشفة، ببطء في البداية، لكن بنشاط يتزايد أكثر فأكثر، يعيدون تجميع صفوفهم.وتحت قيادة ياكوف سفيردلوف، المنظم البارع الذي لا يعرف الكلل، المنحدر من جبال الأورال، سرعان ما عادت الأمور إلى نصابها في بتروغراد.لم ينجح القمع في تدمير الحزب، وهذا لم يكن صدفة.كانت الثورة المضادة ما تزال تتلمس طريقها وكانت ما تزال مضطرة لتمويه تصرفاتها من خلال التحدث باسم الثورة والسوفييتات.وحتى القوات التي أخ......

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