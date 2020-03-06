2020/03/06 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ ذي قار

اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الجمعة، القبض على مطلوب بجريمة القتل المتعمد في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حسب امر قائد شرطه ذي قار باعتماد الخطط الامنية وفقا للنظم الحديثة والاعتماد على الاجهزة الالكترونية الكاشفة وقواعد البيانات الوطنية للعمل وفقا لمبادى الشرطة الدولية التي تتخذ من معايير حقوق الانسان نهجا لها بالتعامل الحسن واعتماد المعلومة الاستخبارية، قامت سيطرة المنتفك في ( مدخل محافظة ذي قار الغربي )، بالقبض على المتهم (ج .ه) والمطلوب وفق الماده 406 القتل العمد"، مبينة انه " تم تسليمه الى الجهات المختصة". ولفتت الى ان "عملية القاء القبض تمت بعد ان توفرت معلومات استخبارية تفيد بتحركات المتهم".

بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا في منطقة المنصور.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط مساء اليوم في منطقة المنصور، بالقرب من قيادة حفظ الامن، بعد انطلاقه

بغداد اليوم _ نينوى

اعلنت مديرية استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى، الخميس، القبض على عصابة تتاجر بالاثار في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى، تمكنت من القاء القبض على عصابة

بغداد اليوم - بغداد

اظهرت صورا حصلت عليها (بغداد اليوم)، ما احدثه القصف الصاروخي في بغداد مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر امني، إن "صواريخ سقطت على العاصمة بغداد، مساء اليوم، في منطقة المنصور شارع البيجية قرب مقر الشرطة الاتحادية، وفي ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على مطلوب بجريمة القتل المتعمد في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على مطلوب بجريمة القتل المتعمد في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).