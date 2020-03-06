خلية الازمة في النجف تصدر توصيات جديدة للوقاية من كورونا

2020/03/06 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

اصدرت خلية الازمة الصحية في محافظة النجف، الجمعة، توصيات جديدة للوقاية من فايروس كورون...





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