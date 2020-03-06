صحة ذي قار تعلن سلامة 4 حالات مشتبه اصابتهم بكورونا

2020/03/06 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الجمعة، أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة اربع حالات جديدة مشتبه اصابتهم بفايروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان ان "نتائج العينات التي ارسلت قبل يوم الى مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت سلامة اربع حالات مشتبه بها".

واضاف، ان "النتيجة كانت سالبة أي غير مصابة بفايروس كورونا".

بغداد اليوم - النجف

اصدرت خلية الازمة الصحية في محافظة النجف، الجمعة، توصيات جديدة للوقاية من فايروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان، ان "محافظ لنجف الاشرف وكالة هاشم الكرعاوي ترأس اجتماعا لخلية الازمة الصحية الخاصة بفايروس كورونا&

بغداد اليوم- البصرة

قررت محافظ البصرة، اليوم الخميس، تأجيل الدوام في المدارس والجامعات إلى يوم 15 اذار فيما اصدرت 4 قرارات اخرى.

وحصلت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، على و ثيقة صادرة من محافظ البصرة، اسعد العيداني، تتضمن 5 قرارات للوقاية من ان

بغداد اليوم - كربلاء

قرر محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الخميس، عدم السماح بدخول المواطنين إلى المحافظة لمدة اسبوع بدءاً من يوم غد الجمعة.

وقال المحافظ في بيان، "نقدم اعتذارنا من المواطنين من محافظات العراق كافة بعدم السماح لدخول محا

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