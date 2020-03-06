العراق بعد الوفاة الثالثة بكورونا يعلّق التبادل التجاري مع ايران والكويت وينصح بتعليم التلاميذ عبر الانترنت

2020/03/06 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد,-(أ ف ب) – اعلنت السلطات في بغداد غداة الكشف عن ثلاث وفيات في يوم واحد جراء فيروس كورونا المستجد، تعليق المبادلات التجارية مع ايران والكويت، داعية الى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بين المدرسين والطلاب لضمان تعليم بديل.وأعلنت وزارة الصحة إصابة 35 شخصاً بالفيروس.لكن كوفيد-19 أسفر للمرة الأولى عن وفيات في بلد الأربعين […]

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