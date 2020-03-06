للمرّة الثانية في أقل من أسبوع.. استهداف السفارة الأميركية يتكرّر

2020/03/06 | 01:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت لا تكل ولا تمل الميليشيات التابعة لـ #إيران من قصف واستهداف #السفارة_الأميركية في #بغداد، هذه المرّة تكرّر السيناريو للمرة الثانية في غضون أسبوع.وسائل إعلام محلية

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