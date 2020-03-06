ملك السعودية يجري تغييرات وزارية

2020/03/06 | 01:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا عاجلا بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد بن مزيد التويجري من منصبه.

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