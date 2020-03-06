جواد بولس - أفراحنا المشتركة كبيرة

2020/03/06 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس ما زالت اسرائيل تواجه أزمتها السياسية بعصبية وبفوضى خطيرة، حيث لم تسعفها ثلاث جولات انتخابية خاضها المواطنون في غضون أقل من عام واحد.ولقد عبّر بعض المعقبين العرب عن فرحهم بهذه " الجلطة"، وتمنى آخرون ألا تنحلّ العقدة؛ لأنه، هكذا يؤمن هؤلاء، كلما احلولكت السماء فوق تل-ابيب، تخضوضر مروج ابن عامر والشاغور، وتضحك الزنابق في تلاع البطوف وفي شعاب الجرمق؛ أما أنا فلا أعرف كيف سيفيدنا، نحن المواطن......

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