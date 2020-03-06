صبحي مبارك مال الله - بيان التيار الديمقراطي العراقي في استراليا لمناسبة اليوم العالمي للمرأة

2020/03/06 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله بيان التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا مناسبة الإحتفال بيوم المرأة العالمي هي مناسبة لتجديد النضال لكل النساء في العالم وفي كل عام، ومناسبة لعرض أحوال النساء ورفع المطالب والدفاع عن الحقوق المشروعة في العمل والمساواة والحقوق السياسية وتوفير العيش الكريم.وقد جاء الإحتفال بهذه المناسبة في الثامن من آذار على أثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945.لقد كانت......

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