البريميرليغ يتخذ قرارا غير مسبوق بسبب كورونا

2020/03/06 | 01:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ " حظر "التصافح بالأيدي" بين اللاعبين وحكام المباريات في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

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