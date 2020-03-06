2020/03/06 | 01:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغدادشهد مجلس النواب العراقي، حملة "تعقيم" للوقاية من فيروس "كورونا".وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان، "استكمالا للحملة التي أطلقتها مديرية الدفاع المدني العامة الخاصة بنشر الوعي الوقائي وإجراء عمليات التعقيم والتعفير للوقاية من فيروس كورونا التي شملت عموم المحافظات، قام فريق الاستجابة الوطني لحوادث CBRN وباسناد فريق البحث والإنقاذ الدولي ومركز دفاع مدني بغداد بتعقيم مجلس النواب العراقي شملت كافة بنايات وملحقات المجلس".

بغداد اليوم - بغداد

وصف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الخميس (5 اذار 2020)، إعادة المفصولين من الأجهزة الأمنية وعددهم 350 ألفاً بعد التظاهرات بـ"الخطأ الكبير"، مبينا أنه كلف الدولة عبئاً يصل الى 6 ترليون دينار سنوياً.

وذ

بغداد اليوم _ بغداد

اصدرت السفارة التركية لدى بغداد، الخميس، توضيحا بشأن منع حاملي الجنسية العراقية من دخول تركيا.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في ما يخص منع دخول حاملي الجنسية العراقية الى تركيا بشكل مؤقت، نود ان نوضح انه

بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال احمد كوجر، الخميس 5 آذار 2020، عن حجم الفساد في الإيرادات العامة للدولة، فيما أكد وجود وزارات لاتعلم الحكومة بعدد موظفيها.

وقال كوجر، خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر) الذي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور .. حملة لـ "تعقيم" مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور .. حملة لـ "تعقيم" مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).