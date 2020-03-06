سقوط صاروخ كاتيوشا وضبط أربعة صواريخ جاهزة للانطلاق في بغداد

2020/03/06 | 02:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} سقط مساء الخميس صاروخ كاتيوشا قرب مقر قيادة قوات حفظ القانون غربي العاصمة بغداد.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ان "صاروخاً نوع كاتيوشا سقط إنطلاقاً من حي الأمانة شرقي العاصمة باتجاه منطقة المنصور بالقرب من قيادة قوات حفظ القانون، دون خسائر تذكر".وأضاف "كما استطاعت قواتنا الامنية ابطال أربعة صواريخ أخرى كانت مجهزة للانطلاق

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