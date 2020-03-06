محافظ واسط يؤكد على ضرورة اغلاق منفذ

2020/03/06 | 02:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {متابعة_أين} أكد محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، في كتاب رسمي أرسله إلى هيئة المنافذ الحدودية ضرورة اغلاق منفذ "زرباطية" الحدودي مع الجمهورية الإيرانية الإسلامية فورا بعد إصابة أحد السائقين العاملين على الخط، وعدم إنتظار موعد الغلق المركزي في ٨ من هذا الشهر.

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