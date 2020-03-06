نشر 1000 عنصر تركي على الحدود مع اليونان لمنع عودة المهاجرين

2020/03/06 | 02:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا اليوم، نشر قوات شرطة بـ”كامل عتادها”، على خدودها مع اليونان للحيلولة دون عودة المهاجرين العالقين منذ أيام على الحدود بين البلدين.وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، خلال

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