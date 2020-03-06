وقف إطلاق النار في إدلب السورية يدخل حيز التنفيذ

2020/03/06 | 02:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بمدينة إدلب السورية، الذي تم الاتفاق حوله، الخميس، بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، حيز التنفيذ.

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