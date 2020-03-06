2020/03/06 | 02:57 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت خلية الاعلام الامني العراقي، الجمعة، عن احباط اطلاق اربعة صواريخ في بغداد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( احباط اطلاق 4 صواريخ في بغداد ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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