احباط اطلاق 4 صواريخ في بغداد

2020/03/06 | 02:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني العراقي، الجمعة، عن احباط اطلاق اربعة صواريخ في بغداد.

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