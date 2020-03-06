إصابة نائب في البرلمان الفرنسي بكورونا

2020/03/06 | 03:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية عن إصابة نائب في البرلمان الفرنسي بفيروس كورونا بالإضافة لموظف في الجمعية الوطنية.

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