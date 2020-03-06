الصحة العالمية: تسجيل 84 وفاة جديدة بكورونا بالعالم

2020/03/06 | 04:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم إلى 2241 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية والوفيات إلى 83، من بينهم 31 حالة وفاة بالبر الصيني.

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