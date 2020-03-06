إقالة وزير الاقتصاد السعودي

2020/03/06 | 04:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ذكر تلفزيون حكومي، الخميس، نقلا عن أمر ملكي، أن السعودية كلفت محمد الجدعان بعمل وزير الاقتصاد بجانب عمله وزيرا للمالية.وأضاف الأمر الملكي أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أعفى محمد التويجري من منصبه وزيرا للاقتصاد، وعينه مستشارا في الديوان الملكي.وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، في تغريدة عبر “تويتر”، إن […]

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