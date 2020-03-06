2020/03/06 | 04:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفاد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الجمعة، بأن 6 من موظفي البنك توفوا مؤخرا جراء إصابتهم بفيروس كورونا.وقال في تديونة نشرها بصفحته على “إنستغرام”: “وفقا للمعلومات التي وردت حتى الآن، توفي 6 من زملائي الأعزاء في النظام المصرفي بفيروس كورونا أثناء خدمتهم للناس”.وأضاف عبد الناصر همتي “بمناسبة وفاة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 6 من موظفي البنك المركزي الإيراني بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة 6 من موظفي البنك المركزي الإيراني بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).