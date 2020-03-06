كربلاء تغلق أبوابها لغير ساكنيها بسبب كورونا

2020/03/06 | 04:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت محافظة كربلاء العراقية، الخميس، إغلاق أبوابها أمام المواطنين من المحافظات الأخرى بدءا من يوم الجمعة.وذكرت سلطات المحافظة، في بيان صحفي: “نقدم اعتذارنا من المواطنين من محافظات العراق كافة بعدم السماح لدخول محافظة كربلاء المقدسة ابتداء من الساعة الثامنة ليوم غد الجمعة المصادف السادس من شهر آذار الجاري ولمدة أسبوع”.وأوضح البيان […]

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