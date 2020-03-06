الكونغرس يوافق على صرف 8.3 مليارات لمواجهة كورونا

2020/03/06 | 04:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /وافق الكونغرس الأمريكي الخميس على خطة طارئة لصرف 8,3 مليارات دولار بهدف تمويل حملة مكافحة فيروس كورونا المستجد في وقت تتزايد الإصابات به في الولايات المتحدة.وصوّت مجلس الشيوخ بشبه إجماع (96 صوتا مؤيدا وصوت واحد رافض) لصالح هذا التمويل الاستثنائي الذي جرى التوافق بشأنه مسبقاً بين النواب الجمهوريين والديموقراطيين.وجرى التصويت عليه الاربعاء […]

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