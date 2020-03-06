رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز النهائية لأخته

2020/03/06 | 04:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ظهر الفنان المصري وائل عبد العزيز في فيديو عبر حسابه على (فيسبوك)، للرد على مهاجميه ومؤيديه في الأزمة الأخيرة التي ‏أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتقاده لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بسبب علاقتها بالفنان أحمد ‏العوضي.‏ وقال وائل عبد العزيز، من خلال فيديو عبر حسابه بموقع فيس بوك: “ربنا يوفقك يا […]

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