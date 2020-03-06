جدل في السعودية بعد غناء مُنقبة + فيديو

2020/03/06 | 04:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثارت فتاة سعودية، مجهولة الهوية، جدلا واسعا في المملكة، بعدما ظهرت في فندق بمدينة جدة تغني أمام مجموعة من الحضور، وهو ما اعتبره البعض إهانة لا تليق بالمجتمع السعودي.وبث ناشطون مقطع فيديو يظهر الفتاة، التي لم يتمكن أحد من تحديد هويتها، وهي تؤدي أغنية “سبحانه قدروا عليك” للفنان والملحن السعودي الراحل “فوزي محسون” […]

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