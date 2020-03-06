وزارة الصحة الاردنية تفعل خدمة «إسأل عن كورونا»

2020/03/06 | 04:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اطلقت وزارة الصحة الاردنية ، الخميس ، خدمة استشارات طبية حول فيروس اورونا.وقالت الوزارة عبر ايجازها اليومي : انه يمكن الاستفادة من الخدمة بالاتصال مجانا على الرقم 111 ، للإجابة على أي استفسارت عن فيروس كورونا المستجد وأعراضه والمساعدة في الحصول على تشخيص أولي، وتوجيه المستفسرين الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة المشتبهة إلى […]

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